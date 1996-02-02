деревня Пески, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Пески

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Пески Турской волости Лужского у. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опис Показать все
По прошению крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Петра Павлова о возвращении ему трех душевых наделов. 1900–1901 гг. // Центральный государственный истор Показать все
По жалобе крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Андрея Кузнецова на лишение его наследственной земли. 1900–1901 гг. // Центральный государственный историч Показать все
По прошению крестьянина д. Пески Турской волости Лужского уезда Ивана Игнатьева об ускорении производства семейного раздела. 1903 г. // Центральный государственный истори Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Дмитрия Матвеева о приведении в исполнение решения волостного суда. 1909 г. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2206Пески, д. вл.при р. Мшаге.4525196883

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Турская волость
286. Пески, деревня бывшая владельческая, при реке Мшаге, дворов 28, жителей 178, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Пески д.564 стан4656 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312846Пескидеревня58°19'00"30°17'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450236д Пескидеревня

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