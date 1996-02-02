- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения дер. Пески Турской волости Лужского у. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опис Показать все
По прошению крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Петра Павлова о возвращении ему трех душевых наделов. 1900–1901 гг. // Центральный государственный истор Показать все
По жалобе крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Андрея Кузнецова на лишение его наследственной земли. 1900–1901 гг. // Центральный государственный историч Показать все
По прошению крестьянина д. Пески Турской волости Лужского уезда Ивана Игнатьева об ускорении производства семейного раздела. 1903 г. // Центральный государственный истори Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Пески Турской волости Лужского уезда Дмитрия Матвеева о приведении в исполнение решения волостного суда. 1909 г. // Центральный государств Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2206Пески, д. вл.при р. Мшаге.4525196883
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
286. Пески, деревня бывшая владельческая, при реке Мшаге, дворов 28, жителей 178, часовня, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пески д.564 стан4656 участок35станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312846Пескидеревня58°19'00"30°17'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450236д Пескидеревня