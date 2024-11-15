село Шуа Суреби, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Шуа Суреби

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
შუა სურები
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Чохатаурский район, Шуа-Суребский сельсовет
село Шуа-Суреби2297793

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
გურია , ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შუა სურები
შუა სურები Shua SurebiМужчин: 93. Женщин: 85. Всего: 178.

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