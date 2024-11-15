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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Веретье Лубинской волости Лужского уезда; план. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
По жалобе крестьянина д. Веретье, Лубинской волости, Лужского уезда, С. Петрова на незаконное присвоение земли крестьянином П. Васильевым. 1891–1894 гг. // Центральный го Показать все
По ходатайству крестьян дер. Веретье Лубинской волости Лужского уезда Марка и Агафьи Матвеевых об изъятии из самовольного пользования крестьян этой деревни братьев Пожарн Показать все
По спору о земле между крестьянами д. Веретье Лубинской волости Лужского уезда Матвеевыми и Н. Пожарным. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2403Веретья, д. вл.при р. Мшаге и колодцах.896226107104
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Веретье23Кн. Крапоткин45311
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Веретье д.1005 стан4556 участок51станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58588Веретьедеревня58°11'00"30°06'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422141д Веретьедеревня