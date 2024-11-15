деревня Веретье, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Веретье

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Веретье Лубинской волости Лужского уезда; план. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фо Показать все
По жалобе крестьянина д. Веретье, Лубинской волости, Лужского уезда, С. Петрова на незаконное присвоение земли крестьянином П. Васильевым. 1891–1894 гг. // Центральный го Показать все
По ходатайству крестьян дер. Веретье Лубинской волости Лужского уезда Марка и Агафьи Матвеевых об изъятии из самовольного пользования крестьян этой деревни братьев Пожарн Показать все
По спору о земле между крестьянами д. Веретье Лубинской волости Лужского уезда Матвеевыми и Н. Пожарным. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2403Веретья, д. вл.при р. Мшаге и колодцах.896226107104

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Веретье23Кн. Крапоткин45311

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лубинская волость
Веретье д.1005 стан4556 участок51станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
58588Веретьедеревня58°11'00"30°06'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422141д Веретьедеревня

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