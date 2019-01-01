село Кзыл-Мечеть, село Кзыл-Мечеть, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кзыл-Мечеть

Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1294Кидряскина (Красная Мечеть), д. башк.при р. Бузулуке.745350153173Мечеть магометанская 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тоцкий район
74759Кызыл-Мечетьсело52°10'с.ш.52°18'в.д.N-39-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тоцкий муниципальный район, Сельское поселение Свердловский сельсовет
53652443121с Кзыл-Мечетьсело
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