село Крутец, село Крутец, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Крутец

Колышлейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Крутец Крутцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4176.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Васильчикова Павла Александровича в с. Крутец Крутцовской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
103Крутец (Новая Оленевка, Васильевское), с. вл.при рч. Крутце.481495270297Церковь православная 1. Волостное правление. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Крутцовская волость
44. Крутец (Васильевский Крутец), село бывшее владельческое, при речке Крутце, дворов 117, жителей 650, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Крутцовская волость
село Крутцовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Колышлейский район
47974Крутецсело52°53'44°39'N-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Колышлейский муниципальный район, Сельское поселение Телегинский сельсовет
56633428126с Крутецсело
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