хутор Дижшкепели, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads (на 2019) — Familio

Дижшкепели

Raņķu pagasts, Kuldīgas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Кулдигский район, Ранькский сельсовет
населенный пункт Шкепеле3161751

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Kuldīgas novads, Raņķu pagasts
Dižšķēpeļiagrāk Kuldīgas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=16225

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