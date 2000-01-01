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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
• Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
202Кронсвейд (Новый Кронсвейд), колон. менон.при овраге Гадичине.673077370362Молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
74. Кроневейде (Новый Кроневейде), колония немцев, при овраге Годячем, дворов 54, жителей 864, молитвенный дом, школа, 3 колесн. зав.
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
9Владимировка и Днепровка (Кронсвейде) н. к.77203184387
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9092Володимирівськеселоцентр сільської радир-н Запорізькийсільрада Володимирівська