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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2109Нагорное, сц. вл.при рч. Савале.522825143120Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
913. Нагорное, сельцо бывшее владельческое, при реке Савале, дворов 45, жителей 258, 2 лавки, ярмарка 17-го марта, 9-го мая, 28-го окт. и в дек.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Нагорное (Князевка)4725сельцоНовогальского.46319