хутор Поддубный, хутор Поддубный, Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Поддубный

Павловский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
жилой
Тип
хутор
Варианты названий
Прогореловка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2497Прогорелый, хут. вл.при колодце.124140156148

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Павловский уезд
в) Хут. Прогорелый5Княг. Ан. Мих. Гагарина14138

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Павловский уезд, Александровско-Донская волость
Прогорелый (Майданка)5907хуторБерезовскаго83496
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