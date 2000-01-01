хутор Ушаков, Еланская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Ушаков

Еланская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1587Ушаков.при р. Кривой.6741149174

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Усть-Хоперская станица
4545Ушаков хутор, Усть-Хоперской станицы, при реке Кривой702740300302Хуторское правление, кр. т-во4236740
Донецкий округ, Еланская станица
4546Ушаков хутор, Еланской станицы, при реке Кривая302188168159Хуторское правление37917926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.