посёлок городского типа Ленингор, Поселок Ленингор, Ленингорский район (на 2015) — Familio

Ленингор

Поселок Ленингор, Ленингорский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
ახალგორი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Ленингорский район
поселок городского типа Ленингори2208230551

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Ленингорский район, Поселок Ленингор
Поселок Ленингор1033453580

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