село Наследничье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Наследничье

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1451Наследничье (Верхнее или Косой Поселок и Нижнее или Рязанка), с. вл.при двух прудах.5339102429409Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
540. Наследничье (Верхнее, Нижнее, Косой Поселок, Рязанка), село бывшее владельческое, дворов 165, жителей 908, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
Верхнее Паследничье село221195271287558110548ДубровкаЦерк. кам., зем. шк. см., отхожие промыслы
Нижнее Наследничье, Рязанка тож д.221278205208413110538ДубровкаЦерк. кам., зем. шк. см., отхожие промыслы
Косой Поселок деревня2214при р. Серединке82831591145412ДубровкаОтхожие промыслы.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
885Наследничьесело54°29'с.ш.41°12'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Аделинское сельское поселение
61658403106с Наследничьесело

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