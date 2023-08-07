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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1451Наследничье (Верхнее или Косой Поселок и Нижнее или Рязанка), с. вл.при двух прудах.5339102429409Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
540. Наследничье (Верхнее, Нижнее, Косой Поселок, Рязанка), село бывшее владельческое, дворов 165, жителей 908, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Верхнее Паследничье село221195271287558110548ДубровкаЦерк. кам., зем. шк. см., отхожие промыслы
Нижнее Наследничье, Рязанка тож д.221278205208413110538ДубровкаЦерк. кам., зем. шк. см., отхожие промыслы
Косой Поселок деревня2214при р. Серединке82831591145412ДубровкаОтхожие промыслы.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
885Наследничьесело54°29'с.ш.41°12'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658403106с Наследничьесело