село Усть-Нугрьский, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Усть-Нугрьский

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Кривцовская волость
Усть-Нугрь (село)23Город Болхов

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Репнинская волость
78184Усть-НугрьселоПальчиковскийрк. ОкаВсего: 8. Крестьянского типа: 6.17203720.37.11.6Мценск, М.-К. ж. д. : 44,8 км.п. а. Кривцово: 7,1 км.

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