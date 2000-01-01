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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2860Чуевка (Козловские), с. каз.при оз. Бахтине.551537209220Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1175. Чуевка (Бахтино, Козловские Выселки), село бывшее государственное, при озере Бахтине, дворов 66, жителей 524, церковь православная, станция железнодорожная Добринка Показать все