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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6906Салово, д. вл.при рч. Рудомежи.463538111119Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Корчевский уезд
Д. Салова16Нат. Фед. Боде3412398
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
463. Салово, деревня бывшая владельческая, бл. р. Рудомежи, дворов 50, жителей 265, кожевенный завод
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
42Салово621½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129720Саловодеревня57°11'37°04'O-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28628426171д Саловодеревня