деревня Мазыринка, деревня Мазыринка, Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1859) — Familio

Мазыринка

Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Мазыринка Чертковской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4279.
Переписка об утверждении в должности полицейского десятского по с. Блохино и д. Мазыринка Чертковской волости Николая Максимова. 1897 г. // Гос. архив Пензенской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
78Мазыринка, д. вл.при рч. Шелдаисе.2326175659
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