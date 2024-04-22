село Богдановка, село Богдановка, Андрушевская волость, Липовецкий уезд (на 1900) — Familio

Богдановка

Андрушевская волость, Липовецкий уезд (на 1900)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Россошская волость
779. Богдановка, село бывшее владельческое, при речке Соби, дворов 85, жителей 671, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Андрушевская волость
Богдановка село.
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