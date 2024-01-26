деревня Кличевские Посёлки, Кличевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кличевские Посёлки

Кличевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Должанская волость
290. Кличев, село бывшее владельческое, при реке Ольсе, дворов 50, жителей 390, церковь православная, часовня, синагога, школа, лавка, водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Должанская волость
Кличев, фольварок55131007933

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кличевский район, Кличевский райисполком
д Кличевские Поселки58

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кличевский район, Потокский сельсовет
д. Кличевские Посёлки52

Мы используем куки для улучшения работы сайта.