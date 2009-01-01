деревня Подлесная, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Подлесная

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Забелышинская волость
30Дер. Корявенецпроселочнойр. б. имениМужичков. с. об. и 2 еврея-иудея30116112Мужичковск. пр. 16145
33Хут. Корявенецпроселочнойреке БеседьКорявенец. 4 домохозяев товар. прав. 41517Мужичковск. пр. 16246

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д Подлесная32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д. Подлесная24

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