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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3145Смольянинова, слоб. вл.при рч. Ерике.5078196670680Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
Д. Дунина, хут.: Гавриловка, Ольховый и Александровка24Гавр. Гавр. Суханов3022364
Сл. Смольянинова и хут. Гавриловка29Бор. Гавр. и Евд. Сухановы45722110
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
734. Смольянинова, слобода бывшая владельческая, при речке Ерике, дворов 150, жителей 1035, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, почтов Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Смольянинова
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13240Смоляниновеселоцентр сільської радир-н Новоайдарськийсільрада Смолянинівська