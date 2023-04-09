село Смоляниново, село Смоляниново — Familio

Смоляниново

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3145Смольянинова, слоб. вл.при рч. Ерике.5078196670680Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
Д. Дунина, хут.: Гавриловка, Ольховый и Александровка24Гавр. Гавр. Суханов3022364
Сл. Смольянинова и хут. Гавриловка29Бор. Гавр. и Евд. Сухановы45722110

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Смольяниновская волость
734. Смольянинова, слобода бывшая владельческая, при речке Ерике, дворов 150, жителей 1035, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, почтов Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Смольяниновская волость
слобода Смольянинова

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13240Смоляниновеселоцентр сільської радир-н Новоайдарськийсільрада Смолянинівська
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