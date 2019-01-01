село Сетуха, село Сетуха, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Сетуха

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Сетуха Ломецко - Сетушинской вол. Новосильского у. Антона Абрамова и Василия Прахоникова на постановление Новосиль Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Сетуха Ломецко - Сетушинской вол. Новосильского у. Николая Васильева Клокова на постановление Новосильской уездной землеустроительной комисс Показать все
Протоколы и повестки землемера Бубнова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Сетуха Ломецко-Сетушинской вол. Новосильского у. Николаю Васильеву Клоко Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2933Сетуха (Покровское), с. вл.при пруде.18станов. кварт.80450415Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Сетуха с дер.53Княг. Мар. Ник. Черкасская5112997

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Ломецко-Сетушинская волость
839. Покровское (Сетуха), село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 854, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Ломецко-Сетушинская волость
село Сетуха

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
63156Сетухасело52°56'с.ш.36°47'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
54618425116с Сетухасело
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