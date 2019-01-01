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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Сетуха Ломецко - Сетушинской вол. Новосильского у. Антона Абрамова и Василия Прахоникова на постановление Новосиль Показать все
Дело по жалобе крестьянина с. Сетуха Ломецко - Сетушинской вол. Новосильского у. Николая Васильева Клокова на постановление Новосильской уездной землеустроительной комисс Показать все
Протоколы и повестки землемера Бубнова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Сетуха Ломецко-Сетушинской вол. Новосильского у. Николаю Васильеву Клоко Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2933Сетуха (Покровское), с. вл.при пруде.18станов. кварт.80450415Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Сетуха с дер.53Княг. Мар. Ник. Черкасская5112997
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
839. Покровское (Сетуха), село бывшее владельческое, дворов 111, жителей 854, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православная, школа
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сетуха
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63156Сетухасело52°56'с.ш.36°47'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618425116с Сетухасело