деревня Михайловка, деревня Михайловка, Ганебновская волость, Константиноградский уезд (на 1900) — Familio

Михайловка

Ганебновская волость, Константиноградский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2040Михайловка, д. вл.при р. Орели.554830131108

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Ганебновская волость
365. Михайловка, село бывшее владельческое, при реке Орели, дворов 49, жителей 282, церковь православная, питейный дом, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Ганебновская волость
22.0Михайловка (Куликовка) селоМихайловское845454176123117240
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