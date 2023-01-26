деревня Вереньки, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Вереньки

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Вереньки, д., жит. 139 (74 м. 65 ж.), дес. 224, у. гор. 60 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Березвечь 134 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д Вереньки18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д. Вереньки19

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