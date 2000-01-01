деревня Зубакино, Зубакинская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Зубакино

Зубакинская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11149Зубакино, д. вл.при колодцах.742225869

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Зубакино1Ник. Ал. Геннади5620

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Зубакинская волость
532. Зубакина, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 130, волостное правление

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Зубакинская волость
деревня Зубакина21925402256142198218543832

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Зубакинская волость
398ЗубакиноДеревня7298195

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