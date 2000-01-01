деревня Хибельмякки, Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Хибельмякки

Лембаловская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о побеге из-под конвоя задержанного в деревне Хипелимяки, Лемболовской волости солдата-дезертира И. Е. Стендаря. 1916 г. // Центральный государственный исторический Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
539Хибельмякки, д. вл.при колодцах.51¾22½72428

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Лембаловская волость
Хиппелимяки д.504 стан2143 участок22станция Лембалово.

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