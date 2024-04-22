село Ишимово, село Ишимово, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ишимово

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4024Ишимовская, дер.при р. Ирени.1429197266265Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
1275. Ишимова (Ишимовская), деревня бывшая государственная, при реке Ирени, дворов 108, жителей 540, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
25) д. Ишимова на р. Ирени, мечеть, распл.Ишимовское общество203495441Бывшие государственныеМагометанеТатары14420

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
347481Ишимовосело56°40'00"56°49'00"O-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Ишимовское сельское поселение
57636428101с Ишимовосело
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