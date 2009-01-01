деревня Сапрыновичи, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сапрыновичи

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
С. Саприновичи с дер.7Ад. Ос. Голынский240865

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Ослянская волость
34Дер. Саприновичиторг. тр. колодцеСапринович. с. о. 69230244Мстисл. Св.-Тр. прав. 944
41Им. Саприновичиторг. тр. ручьенасл. дв. А. И. Стаховского, кат. 12Мстислав. р.-кат. 944
61Окол. Саприновичиторг. тр. колодце4 влад., 1 кр., 3 мещ., прав. 451Мст. Св.-Троицкого прав. 944

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д Сапрыновичи246

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Сапрыновичский сельсовет
д. Сапрыновичи126

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