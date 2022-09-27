деревня Скакина, Севский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Скакина

Севский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3782Скакина, д. вл.при колодцах.682232151145

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Литовинская волость
Скакина (деревня)10Брасовское почтовое отделение

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