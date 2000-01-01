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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
253Ситники, д. вл.при р. Павловке.413167571
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ситники деревня6026на тр. Ряз.-Мих. при р. Павловке471511412925—4Троицк. слободаВод. мельн., промысел крест. хлебопаш.
Д. Ситники Чаплыгина вл. ус. с мельн.6027при реке Плетенке14374—4Троицк. слобода
Д. Ситники, Рязанского Спасского монастыря влад. усадьба с мельницей6028при реке Плетенке13254—4Троицк. слобода
Д. Ситники, Рязанского Архиерейского дома владел. усадьба с мельницей6029при реке Павловке13364—4Троицк. слобода