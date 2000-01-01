деревня Ситники, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ситники

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
253Ситники, д. вл.при р. Павловке.413167571

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Ситники деревня6026на тр. Ряз.-Мих. при р. Павловке4715114129254Троицк. слободаВод. мельн., промысел крест. хлебопаш.
Д. Ситники Чаплыгина вл. ус. с мельн.6027при реке Плетенке143744Троицк. слобода
Д. Ситники, Рязанского Спасского монастыря влад. усадьба с мельницей6028при реке Плетенке132544Троицк. слобода
Д. Ситники, Рязанского Архиерейского дома владел. усадьба с мельницей6029при реке Павловке133644Троицк. слобода

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