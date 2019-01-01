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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян П. и И. Серовых д. Нефаново Кокошиловской вол. Кадниковского уезда об отобрании сенокоса у крестьянина Князева. 1876 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о постройке часовни в деревне Нифанове Кокошиловской волости Кадниковского уезда. 1909–1910 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 1. Дело 18745.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Космо-Дамиановской Кузьминской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3640Нифаново, д. каз.при рч. Фофанке.1238194355
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
751. Нифанова, деревня бывшая государственная, при речке Фофанке, дворов 23, жителей 106, 2 торжка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1919НифановоКузьминск.Кузьминскийбывшие государственные1310347993
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Нифоново58179деревняРусские337375148
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нифаново 4101деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.3733
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35587Нифановодеревня59°36'с.ш.40°16'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104166д Нифановодеревня