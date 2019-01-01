деревня Нифаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нифаново

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян П. и И. Серовых д. Нефаново Кокошиловской вол. Кадниковского уезда об отобрании сенокоса у крестьянина Князева. 1876 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о постройке часовни в деревне Нифанове Кокошиловской волости Кадниковского уезда. 1909–1910 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 496. Опись 1. Дело 18745.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Космо-Дамиановской Кузьминской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3640Нифаново, д. каз.при рч. Фофанке.1238194355

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
751. Нифанова, деревня бывшая государственная, при речке Фофанке, дворов 23, жителей 106, 2 торжка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
1919НифановоКузьминск.Кузьминскийбывшие государственные1310347993

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Нифоново58179деревняРусские337375148

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Залесский сельсовет
Нифаново 4101деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: —.3733

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35587Нифановодеревня59°36'с.ш.40°16'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104166д Нифановодеревня

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