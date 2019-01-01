деревня Горки, деревня Горки, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Горки

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Об обмене надела при д. Горка Дорской волости Тверского уезда на удельную землю. 1867–1870 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 12 Показать все
План удельных оброчных участков земли бывшей общественной запашки при д. Горка Дорской волости Тверского уезда и губернии. // Центральный государственный исторический арх Показать все
План лесного участка при д. Горка Дорской волости Тверского уезда и губернии ведомства Московской удельной Конторы. 1878 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
360Горки, д. вл.при колодцах.3037125954

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Городенская волость
12Горки37

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
281914Горкидеревня56°45'36°20'O-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Городенское сельское поселение
28630408116д Горкидеревня
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