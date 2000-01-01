сельцо Курчево, сельцо Курчево, Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Курчево

Ильинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6437Курчево (*), сц. каз. и вл.при безымянных родниках.62334118141

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Ильинская волость
7309Курчево сельцо102155389
Юрьевский уезд, Никульская волость
7392Курчево 1 сельцо111165366
7393Курчево 2 сельцо119175366
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