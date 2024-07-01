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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2643Ярославское (Ярослав), сел.при р. Реже.856790264299Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
644. Яросланское (Ярославль), село бывшее государственное, при реке Реже, дворов 125, жителей 750, церковь православная, школа, синильный завод, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Ярославское на р. Реже, прав. церк., зем. шк., шк. грам., вол. правл., зем. станция, фельдш. п., распл.Ярославское общество169439448Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские85—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688823Ярославскоесело57°46'с.ш.62°05'в.д.O-41-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65771000461с Ярославскоесело