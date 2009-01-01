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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
41. Старый Шклов, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 43, жителей 190, 2 церкви православных, богадельня
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
2Село Старый-Шкловжел. дор. руч. СеребрянкеСтаро-Шкловск. сельск. общ. 51169184Николаевского прав. 36—
44Усад. Старо-Шклов (мельница и дом мельника)жел. дор. руч. СеребрянкеСтаро-Шкловскому сел. общ. 112Николаевск. пр. 36—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большой Старый Шклов79
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Большой Старый Шклов92