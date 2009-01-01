деревня Большой Старый Шклов, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Большой Старый Шклов

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Шкловская волость
41. Старый Шклов, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 43, жителей 190, 2 церкви православных, богадельня

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Шкловская волость
2Село Старый-Шкловжел. дор. руч. СеребрянкеСтаро-Шкловск. сельск. общ. 51169184Николаевского прав. 36
44Усад. Старо-Шклов (мельница и дом мельника)жел. дор. руч. СеребрянкеСтаро-Шкловскому сел. общ. 112Николаевск. пр. 36

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Рыжковичский сельсовет
д Большой Старый Шклов79

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Старошкловский сельсовет
д. Большой Старый Шклов92

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