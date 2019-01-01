село Оськино, село Оськино, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Оськино

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Андреева Евсея Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Андреева Терентия Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества конной мельницы жителей села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Бунина Якова Емельяновича и Тюнина Филиппа Филипповича. 1904 г. // Гос. архив Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Вышлова Артамона Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Вышлова Афанасия Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гончарова Дорофея Евсеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гончарова Емельяна Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Григорова Демьяна Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Фетиса Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Харлама Тихоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Денисова Ивана Моисеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Заева Дмитрия Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Заева Ефима Игнатовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Захара Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Олимпия Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Сергея Кондратовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Федора Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Федора Евдокимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Колесникова Андриана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Колесникова Матвея Григорьевича и Тулиновых Ильи и Козьмы Петровичей. 1904 г. / Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Коновалова Андрея Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Коновалова Григория Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Лунина Павла Дмитриевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Мезенцева Игната Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Попова Федора Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Серикова Архипа Козьмича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Ефима Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Ильи Ионовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Трофима Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Герасима Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Николая Афанасьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Артамона Тимофеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Ильи Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Федора Тимофеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Татаринцева Исая Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Тюнина Евсея Игнатьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителей села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Тюниных Ефима Андреевича и Нефеда Игнатьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежск Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Уразова Дмитрия Степановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Хромых Семена Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Хромых Юлиана Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Черных Григория Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Шемерянкина Ефима Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Вышлова Антона Артомоновича к Вышловой Лукерье Михайловне о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Серикова Василия о признании факта происхождения его от Садовского Дмитрия. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Стефана Тимофеевича к Тулиновой Екатерине Андриановне о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Апойкова Стефана Фомича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 30.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Вышлова Владимира Автамоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 7 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Замахаева Андрея Матвеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 133.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Касицына Дмитрия Герасимовича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Лунина Дмитрия Семеновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 224.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Пальчикова Алексея Прокофьевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Попова Ивана Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 287.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Сазыкина Петра Антоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 307.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Василия Стефановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 357 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Стеф (п)ана Илларионовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Максима Ефимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 362.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Григория Григорьевича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Михаила Казьмича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 364.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Ярченко Михаила Егоровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 429.
Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Колесникова Михаила Васильевича в дезертирстве. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
О рассрочке крестьянам села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Воронежской губернии недоимок окладных сборов и о разрешении им сдать в аренду на пополнение эт Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1784Оськино, с. каз.при колодцах.301628510791219Церковь православная. Училище. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Оськинская волость
799. Оськино, село бывшее государственное, дворов 370, жителей 2828, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, почтовая станция, лавк Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Оськинская волость
Оськина3123селоОськинскаго4072845

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Оськинская волость
село Оськино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
7814Оськиносело51°15'с.ш.39°02'в.д.M-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Оськинское сельское поселение
20656440101с Оськиносело
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