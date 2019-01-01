Где упоминается данное место

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Андреева Евсея Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Андреева Терентия Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все

Опись имущества конной мельницы жителей села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Бунина Якова Емельяновича и Тюнина Филиппа Филипповича. 1904 г. // Гос. архив Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Вышлова Артамона Михайловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Вышлова Афанасия Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гончарова Дорофея Евсеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гончарова Емельяна Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Григорова Демьяна Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все

Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Фетиса Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Гущина Харлама Тихоновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Денисова Ивана Моисеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Заева Дмитрия Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Заева Ефима Игнатовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Захара Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Олимпия Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Сергея Кондратовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Федора Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Зябкина Федора Евдокимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Колесникова Андриана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества конной мельницы жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Колесникова Матвея Григорьевича и Тулиновых Ильи и Козьмы Петровичей. 1904 г. / Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Коновалова Андрея Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Коновалова Григория Ефимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Лунина Павла Дмитриевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Мезенцева Игната Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Попова Федора Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Серикова Архипа Козьмича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Ефима Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Ильи Ионовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сесева Трофима Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества горшечной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Герасима Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Ивана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Сисева Николая Афанасьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Артамона Тимофеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Ильи Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Степанова Федора Тимофеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Татаринцева Исая Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Тюнина Евсея Игнатьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества конной мельницы жителей села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Тюниных Ефима Андреевича и Нефеда Игнатьевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежск Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Уразова Дмитрия Степановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Хромых Семена Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Хромых Юлиана Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все

Опись имущества гончарной мастерской жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Черных Григория Яковлевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества конной мельницы жителя села Оськина Оськинской волости Коротоякского уезда Шемерянкина Ефима Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все

Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Вышлова Антона Артомоновича к Вышловой Лукерье Михайловне о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Серикова Василия о признании факта происхождения его от Садовского Дмитрия. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Дело по иску жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Стефана Тимофеевича к Тулиновой Екатерине Андриановне о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Апойкова Стефана Фомича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 30.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Вышлова Владимира Автамоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 7 Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Замахаева Андрея Матвеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 133.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Касицына Дмитрия Герасимовича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Лунина Дмитрия Семеновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 224.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Пальчикова Алексея Прокофьевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Попова Ивана Петровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 287.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Сазыкина Петра Антоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 307.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Василия Стефановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 357 Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тулинова Стеф (п)ана Илларионовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Максима Ефимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 362.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Григория Григорьевича в неявке на регистрацию. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Тюнина Михаила Казьмича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 364.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Ярченко Михаила Егоровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 429.

Дело по обвинению жит. с. Оськино Оськинской волости Колесникова Михаила Васильевича в дезертирстве. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все