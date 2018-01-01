село Мелехи, село Мелехи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Мелехи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2622Мелихи (Мелехи), с. вл. и казач.при рч. Многе.2213199636681Церковь православная 1. Сельская расправа. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Вороньковская волость
509. Мелехи, село бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 281, жителей 1524, церковь православная, 2 питейных дома, 2 кзн., 31 ветр. млнц., маслоб Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19464Мелехиселоцентр сільської радир-н Чорнухинськийсільрада Мелехівська
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