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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2622Мелихи (Мелехи), с. вл. и казач.при рч. Многе.2213199636681Церковь православная 1. Сельская расправа. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
509. Мелехи, село бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 281, жителей 1524, церковь православная, 2 питейных дома, 2 кзн., 31 ветр. млнц., маслоб Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19464Мелехиселоцентр сільської радир-н Чорнухинськийсільрада Мелехівська