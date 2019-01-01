Где упоминается данное место

Сельскохозяйственная перепись с. Чирково Степановской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3602.

По обвинению гражданина с. Чиркова Степановской волости Мокшанского уезда Ивана Иванова-Богомолова в умышленном поджоге мельницы гражданина с. В. -Шкафта Иосифа Никитича Показать все

Александров Андрей Николаевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 9.

Богомолов Федор Иванович, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 53.

Гаранин Василий Николаевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 84.

Захаров Степан Яковлевич, младший фейерверк из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 188.

Никонов Иван Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 408.

Рыжов Кузьма Макарович, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 477.

Титов Алексей Сергеевич, запасной рядовой с. Чирково Степановской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 562.

Титов Алексей Сергеевич, отставной рядовой с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 563.

Чековитов Михаил Леонтьевич, запасной нижний чин с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 618.