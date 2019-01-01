село Чирково, село Чирково, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Чирково

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Чирково Степановской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3602.
По обвинению гражданина с. Чиркова Степановской волости Мокшанского уезда Ивана Иванова-Богомолова в умышленном поджоге мельницы гражданина с. В. -Шкафта Иосифа Никитича Показать все
Александров Андрей Николаевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 9.
Богомолов Федор Иванович, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 53.
Гаранин Василий Николаевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 84.
Захаров Степан Яковлевич, младший фейерверк из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 188.
Никонов Иван Андреевич, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 408.
Рыжов Кузьма Макарович, отставной рядовой из крестьян с. Чирково Степановской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 477.
Титов Алексей Сергеевич, запасной рядовой с. Чирково Степановской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 562.
Титов Алексей Сергеевич, отставной рядовой с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 563.
Чековитов Михаил Леонтьевич, запасной нижний чин с. Чирково Степановской волости. 1913 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 618.
Чековитов Михаил Леонтьевич, отставной ефрейтор с. Чирково Степановской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 619.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1002Чирково (Ивановское), с. вл.при руч. Ломовке.4512113429445Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Степановская волость
586. Чирково (Ивановское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Ломовке, дворов 212, жителей 1084, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
47219Чирковосело53°41'45°10'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Степановский сельсовет
56643437121с Чирковосело
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