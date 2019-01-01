село Горскино, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Горскино

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9387Горскинское (Горскина), сел.при рч. Беляковке.6363135131368Церковь единоверческая 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Басмановская волость
1871. Горскинское, село бывшее государственное, при речке Беляковке, дворов 152, жителей 785, церковь православная, кожевенный завод, 2 токарн. зав.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Басмановская волость
4) с. Горскинское на р. Беляковке, единов. церк., церк.-прих. шк., двухдн. ярмарки: Никольския 9 мая и 6 декабря, распл.Горскинское общество176429434Бывшие государственные крестьянеЕдиноверцы Русские663

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
89524Горскиносело56°38'с.ш.63°44'в.д.O-41-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000521с Горскиносело

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