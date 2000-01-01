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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земельные планы Соседнинской волости дер. Луг. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 686.
О рассмотрении плана нового расположения д. Лог Яблоницкой вол. Лужского уезда; план. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256 Показать все
О переделе земли крестьян д. Лог Яблоницкой волости Лужского уезда С. Васильева, Н. Павлова, Ф. Павлова и М. Павлова. 1910 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2564Лог (Луг), д. каз.при р. Щире.8020456
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лог д.733 стан873 участок14станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги