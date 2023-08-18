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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Постановление и приговор по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Ворогушино Каменской вол. Новосильского у. Копии (список домохозяев прилагается). 1911 Показать все
Повестки и протоколы землемера Кузовлева по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Ворогушино Каменской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Тульск Показать все
План на участки лесного надела земли крестьянских обществ д. Сорочий Мост, д. Хутор и д. Ворогушина Каменской вол. Новосильского у. в даче межевания с. Каменка с д. Дичня Показать все
Дело о распределении фондовой земли поселка Марьин хутор Судьбищенской волости и дер. Ворогушиной Каменской волости Новосильского уезда. 1922 г. // Гос. архив Тульской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2972Ворагушина, с. каз.при колодце.113134177182
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
822. Варагуша, деревня бывшая государственная, дворов 54, жителей 507, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291340Ворогушинодеревня52°53'с.ш.37°08'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608431116д Ворогушинодеревня