деревня Пыскарево, Липецкая волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Пыскарево

Липецкая волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4318Пыскарево (Козлы, Козлово), д. каз.при рч. Ладенке.3325227974

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Липецкая волость
190. Пыскорева (Козлы), деревня бывшая государственная, при речке Ладенке, дворов 29, жителей 170, 2 молитвенных дома, ветряная мельница

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Липецкая волость
289Пыскарево (Козлы тож)Деревня28297988Мелочная лав., маслобойня.

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