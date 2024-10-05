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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1141Сельцо Максимовское (Кобецово), д.при р. Кеме.95½66377Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
228. Максимовское-Сельцо (Кабицова), деревня бывшая государственная и владельческая, при реке Кеме, дворов 3, жителей 17, волостное правление (уездный город в 96 верстах) Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27182. КабицеваЧернослободскоеРеке Кеме95½1½До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 1. До почтового отделения: 1½. До пароходной пристани: 42½. Крестьянское: 2. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 4. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 8. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 1.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33612Кабецоводеревня60°48'с.ш.37°45'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428176д Кабецоводеревня