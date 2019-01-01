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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9727Изосимо-Савватиевская пустыня, д. каз.при р. Сухоне.78½21½71921
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1253. Изосимосавватиевская Пустынь, деревня бывшая государственная, при реке Сухоне, дворов 8, жителей 48, волостное правление (уездный город в 80 верстах). В ½ в — Брусе Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2828Зосимо-Савватиевская пуст.Бер.-Слобод.Христорождественскийбывшие государственные——112337
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Савватиевская-Пустыня 2341деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: 60 км.Зимнее: 290 км. Летнее: —.1512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277284Пустынядеревня60°14'с.ш.43°57'в.д.P-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636424381д Пустынядеревня