село Диди Дурнуки, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014) — Familio

Диди Дурнуки

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი, ქვემო ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
დიდი დურნუკი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Тетрицкаройский район, Дурнукский сельсовет
село Диди-Дурнуки2284735

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქვემო ქართლი , თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი, დურნუკის თემი
დიდი დურნუკიDidi DurnukiМужчин: 22. Женщин: 23. Всего: 45.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.