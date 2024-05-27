село Ивановка, город областного подчинения Балаково, Саратовская область (на 2018) — Familio

Ивановка

город областного подчинения Балаково, Саратовская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1598Ивановка, д. вл.при оз. Лицевом.844399298324

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Красноярская волость
931. Ивановка, деревня бывшая владельческая, дворов 137, жителей 599

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Красноярская волость
С-цо Ивановка. Б. помещ. Рус. Прав. и старообряд.4405Р. Сазанье250807145388389

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, город областного подчинения Балаково
561504Ивановкасело51°59'с.ш.47°45'в.д.M-38-012

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