деревня Нижнее Понизовье, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нижнее Понизовье

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
577На Наволоке-Ивашевский (Понизова), д.при р. Мегре.303039108120Часовень православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
171. Ивашевская в Наволоке (Понизовье), деревня бывшая государственная, при реках Негре и Понизовке, дворов 43, жителей 258, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
35779Нижнее Понизовьедеревня60°54'с.ш.36°02'в.д.P-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444133д Нижнее Понизовьедеревня

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