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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3207Николаевское (Малышево), с. каз. и вл.при колодцах.331772291386Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Выжелес и Д. Малышева40Ан. Ник. Булдакова189246
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1271. Николаевское (Малышево), село бывшее государственное, дворов 55, жителей 362, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Малышево село863317677113887367ВыжелесьЦер. дер., зем. шк. см., крах. зав., бонд. работы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
694Малышевосело54°32'с.ш.40°51'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646409116с Малышевосело