село Жуковское, село Жуковское, Одеська область (на 2018) — Familio

Жуковское

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Петровское, Чубаровка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Цебриковская волость
хутор Жуковского38917

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-46283Жуковcькеселор-н Ширяївськийсільрада Орджонікідзевська
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