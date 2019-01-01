село Верхнее Нащёкино, село Верхнее Нащёкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Верхнее Нащёкино

Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
О Саламатине Леоне Андреевиче, отставном рядовом ветеринарном фельдшере из крестьян с. Ращекино Ращекинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губ. 19 октября - 8 дек Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1194Нащокино, с. вл.при рч. Ламовисе.3216217920935Церковь православная 1. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Нащокино и Д. Зименки113Пав. Ив. Смирнов2242075

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Нащокинская волость
473. Нащокино, село бывшее владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 256, жителей 1679, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Нащекинская волость
село Нащекино«Кирсановская» поч.-телег. отделение3232

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Нащекинская волость
село Нащекино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Бондарский район
65214Верхнее Нащёкиносело52°52'42°06'N-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Бондарский муниципальный район, Сельское поселение Нащёкинский сельсовет
68602445101с Верхнее Нащёкиносело
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