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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О Саламатине Леоне Андреевиче, отставном рядовом ветеринарном фельдшере из крестьян с. Ращекино Ращекинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губ. 19 октября - 8 дек Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1194Нащокино, с. вл.при рч. Ламовисе.3216217920935Церковь православная 1. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Нащокино и Д. Зименки113Пав. Ив. Смирнов2242075
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
473. Нащокино, село бывшее владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 256, жителей 1679, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Нащекино«Кирсановская» поч.-телег. отделение3232
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нащекино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65214Верхнее Нащёкиносело52°52'42°06'N-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68602445101с Верхнее Нащёкиносело