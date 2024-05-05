завод Александровский хрустальный завод, завод Александровский хрустальный завод, Моругинская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Александровский хрустальный завод

Моругинская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
завод
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4687Александровский хрустальный завод, вл.при пруде и колодцах.4545174042

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Моругинская волость
5907Ново-Александровский завод21603816
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